Si parla del caso Felipe Anderson nel pre-partita di Napoli-Lazio. Il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha così fatto chiarezza ai microfoni di Premium Sport:La cosa principale, che vale per tutti, è che il gruppo conta più del singolo. Questa è una regola ben chiara all’interno dello spogliatoio. Felipe Anderson è un ragazzo d’oro e un giocatore con grandi qualità, ma deve crescere sotto altri aspetti per essere importante per la squadra. Io e Peruzzi ci abbiamo parlato e spero che lui abbia capito, perché: per raggiungere i nostri obiettivi c’è bisogno che tutti remino dalla stessa parte.”