Dopo Caceres, tutti fermi. La Lazio si muoverà solo in caso di occasioni irrinunciabili, come riporta la Repubblica. Per gennaio tutto ok: ci sarà qualche movimento in uscita, in caso si valuterà qualche giocatore proposto.

ESTATE - Ma già si pensa al mercato estivo: il ds Tare sta già studiando strategie per rinforzare la squadra a giugno. Sul taccuino del ds c'è ancora Azmoun: per il secondo anno consecutivo la Lazio proverà a prenderlo, si muoverà provando ad anticipare le altre. Spunta Viviani della Spal (cartellino di proprietà Hellas), mentre per la difesa rimane caldo il nome di Jach, che potrebbe rinforzare il reparto se dovesse partire de Vrij.