Il ds della Lazio, Igli Tare, è intervenuto a Sky Sport prima del match di Europa League con il Salisburgo: "Questa sera non pensiamo al derby. Ci sono state in settimana tante speculazioni sulla formazione, ma c'è massimo rispetto per questa competizione: abbiamo faticato per arrivare qui, vogliamo andare il più avanti possibile. Finale può certificare l'inizio di un ciclo? Sì, adesso siamo a un buon punto del nostro progetto e dobbiamo concretizzarlo in questa stagione, per poi migliorarlo in vista della prossima. Nani resta anche la prossima stagione? Abbiamo parlato anche con lui qualche settimana fa, la stima che abbiamo per lui è molto importante. E' stato sfortunato con gli infortuni e ha giocatori davanti difficili da scavalcare. A fine stagione ci siederemo insieme e valuteremo anche l'ipotesi della sua permanenza. Qualità della rosa? E' importante, quando giochi stagioni lunghe come questa è importante avere una rosa lunga e larga, la cosa difficile è la gestione e su questo Inzaghi ha fatto un lavoro importante. Ha sempre mantenuto concentrazione. Juve e Napoli su Inzaghi? Come posso rispondere, parliamo di un grande progetto e fa parte del nostro lavoro la stima per lui. Ma ha un contratto molto lungo e lo abbiamo bloccato da tutte le parti: ovunque si gira vede la faccia mia e di Lotito".