Il caso Keita sta tenendo banco da diverse settimane in casa Lazio: il giocatore, infatti, è arrivato alla rottura totale con il club ed è prossimo alla cessione. Dopo aver disertato un allenamento, il classe '95 ha esternato tutta la sua frustrazione per questa situazione per voce del suo agente. Anche Igli Tare, ds della Lazio, ha voluto commentare la situazione nel prepartita di Lazio-Spal.



NON TORNA A FORMELLO - Le parole del direttore sportivo biancoceleste hanno confermato la rottura totale tra Keita e la Lazio: ''Il giocatore non tornerà a Formello. E' una situazione che deve essere trattata con pazienza, da qui alla fine risolveremo la situazione''. Sulle tracce del giocatore, non è un mistero, resta vigile la Juventus che ha l'intesa con Keita da diverso tempo.



HOEDT AL SOUTHAMPTON - Tare si è soffermato anche sulla situazione di Hodet, per il quale è arrivata un'offerta importante dal Southampton: ''Lui vuole essere ceduto, ha chiesto di andare in una squadra nella quale potrà essere protagonista assoluto, cosa che alla Lazio non possiamo garantirgli. Affare fatto? Sarà ceduto''.