Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a Premium Sport prima della sfida con il Chievo: "Non facciamo calcoli, dobbiamo solo vincere oggi. L'Udinese è una pantera nera per noi all'Olimpico, per cui sarà difficile contro una squadra fisica. Prima però pensiamo al Chievo e poi a quella da recuperare".



SUL MERCATO - "La clausola rescissoria da 25 milioni di de Vrij? Vale per tutti e non solo per l'estero. Mercato? Noi abbiamo Bruno Jordao che è molto bravo e di prospettiva, sarà fondamentale e può ricoprire quel ruolo che ci manca a centrocampo molto bene".



CASO ANNA FRANK - "Caso adesivi? Parzialmente abbiamo già pagato con i settori chiusi dello stadio. Se adesso ci sarà un'altra condanna la rispetteremo, ma è chiaro che usciamo molto amareggiati da questa situazione".