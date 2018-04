Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parla a Premium prima del match odierno contro la Sampdoria: "Marcano del Porto come sostituto di de Vrij? Sinceramente no, non lo conosco. Un nostro interesse per Cristante? In questo momento non pensiamo al mercato, ma posso assicurarvi che dei nomi che sono stati fatti in questi giorni non ce n’è uno che corrisponde a un nostro reale interesse".