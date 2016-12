Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato nel pre-partita della sfida contro la Fiorentina ai microfoni di Premium Sport: "Dobbiamo dare continuità alla classifica. Il Napoli oggi ha vinto, e noi siamo chiamati a fare una grande prestazione contro una Fiorentina in buona salute. Pensiamo prima a stasera, poi a mercoledì. I conti si faranno verso marzo, ora ci sono tre mesi dove dovremo continuare a fare ancora tanti punti. Lì potremo tirare le somme, e capire di che pasta siamo fatti. In partenza non ci ha dato credito nessuno, e tutto questo arriva dal lavoro di Inzaghi e dei ragazzi. Andiamo avanti con questo spirito. Dividendo le partite in due tempi siamo i migliori per gol subiti nel primo, mentre il neo sono i secondi tempi, ma credo sia calo di concentrazione, e non di condizioni. Siamo una squadra giovane, con grandi margini. Dobbiamo avere la capacità di giocare le partite importanti, perché abbiamo visto ieri sera che il gap tra la Juve e le altre è molto ampio. Se sapessi cosa succede da qui a un mese e mezzo sarei la persona più felice del mondo. Ora c'è da analizzare i pro e i contro, e valuteremo anche il mercato. Ma noi giochiamo solo una competizione, non è da sottovalutare. E abbiamo giocatori che possono dire qualcosa"



SUL MERCATO - "La società vuole trattenere Keita? Se sapessi cosa succederà da qui a un mese e mezzo sarei la persona più felice del mondo. Per il bene di questa società dopo le ultime due partite faremo delle analisi con il mister per capire cosa è andato bene e meno bene e anche analizzare il mercato. Noi facciamo solo una competizione, la squadra ha dimostrato di essere competitiva e stiamo aspettando anche alcuni giocatori come Luis Alberto che potrà darci una mano”