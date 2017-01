Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parla a Mediaset: "Simone Inzaghi conosce la storia della società, ha fatto un percorso lungo, non è una sorpresa per noi. Milinkovic Savic alla Juve? Lo sento per la prima volta, abbiamo fatto un buon campionato, dobbiamo dare continuità, dobbiamo cercare di fare bene anche stasera. Non sono bravo a fare il prezzo di Savic, chiedete ad altri, è un giovane che sta facendo bene ha grande margine, deve stare tranquillo, può crescere ancora, farà una carriera importante. Formazione Juve? Abbiamo visto dei dubbi vedendo la formazione della Juve, non ci aspettavamo Cuadrado, ho visto anni fa, che Mandzukic giocava da esterno d'attacco, una squadra temibile, vengono da una sconfitta, sarà una partita tosta. Anderson? Mi aspetto molto di più. L'anno scorso ha sofferto, le aspettative su di lui sono alte, può fare meglio di quanto fatto adesso. Vedendo la storia degli ultimi anni non dovevamo nemmeno venire a Torino, la Juve è un punti di riferimento, queste gare ti possono far crescere, voglio vedere come siamo arrivati. Non abbiamo affrontato bene nel girone di andata gli scontri diretti, vediamo ora".