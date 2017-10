Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato a Mediaset prima del match contro la Juventus: "Milinkovic Savic? Ci sono voci di grandi squadre, voci che non riguardano la Juve, lui si sente bene a Roma, ha rinnovato sei mesi fa, farà una carriera importante, la Lazio ha un progetto ambizioso per io futuro, speriamo che lui resti con noi. Lazio che proverà a fare la gara? Non è semplice, abbiamo sofferto questo campo, questa Lazio ha una marcia diversa, ci sono giocatori come Luis Alberto e Lucas Leiva che ci fanno giocare bene. L'esperienza penso che sia un punto di forza. Le statistiche di chi gioca qui non lascia ben sperare, il calcio è così in Supercoppa abbiamo fatto una grande gara, la Juve e' più avanti come mentalità, qualità di gioco, aggressività. La Lazio sta accorciando questo divario in tempo breve, spero di ripetere le gare fatte qui in campionato. Ogni anno contro la Roma o le grandi in partenza siamo in seconda fila ma vogliamo crescere con i risultati, vedendo chi gioca per la Lazio, come Nani o Felipe Anderson e Caceres, questa squadra darà fastidio".