Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parla a Premium Sport di Milinkovic-Savic, stella del club biancoceleste e ricercato da Juventus e Manchester City in particolare: "Lui è felice alla Lazio e noi altrettanto di averlo qui. Non ha un prezzo perché non è sul mercato, questo lo possiamo garantire ai nostri tifosi. Poi non si sa che possa succedere".



Due parole poi sui rinnovi di de Vrij e Luis Alberto: "Arriverà, non è cambiato nulla anche se con gli olandesi non è facile fare i contratti perché sono rigidi, ma senza dubbio ci sarà. Luis Alberto? Ha un contratto molto lungo, a breve lo prolungherà perché se lo è meritato e si sente parte di questo progetto e di questa società".