Il miglior direttore sportivo del 2017, secondo i suoi colleghi, il ds biancoceleste Igli Tare è intervenuto su Sportitalia nel corso della trasmissione Calcio&Mercato. Parte da de Vrij e la sua storia alla Lazio: “De Vrij è dell’Inter? Non lo so. 13 anni alla Lazio, qual’è il segreto? Nessun segreto, mi sembra di essere arrivato ieri. C’è tanta voglia di onorare e difendere la storia di questa società". Ha parole al miele per Lotito: “E’ una persona che conosce i suoi limiti e ti dà la possibilità di esprimerti al meglio. Con la sua saggezza è sempre bravo nel sostenerti”. Discorso a parte lo merita Milinkovic-Savic: "80 milioni? Vale di più, molto di più. Ci sono interessamenti importanti per lui, ma non l’abbiamo mai messo sul mercato. Nel calcio comunque i calciatori non mancano, Sergej non ha ancora raggiunto il suo apice”.