Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto prima della sfida contro il Sassuolo. Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:



Quali sono gli obiettivi della Lazio?

"Siamo solo all’inizio del campionato, è ancora presto per fare delle ipotesi. La squadra ha dato continuità, noi siamo molto felici".



Un inizio che dimostra anche le scelte giuste sul mercato: Inzaghi sta valorizzando i giovani?

"Non abbiamo mai dato retta a ciò che si dice fuori, abbiamo pensato a costruire bene la squadra. Le scelte ci hanno dato ragione, ma c'è ancora strada da fare".



Vedremo Nani in campo? E su Italia-Albania cosa ci dice?

"Nani avrà la possibilità di giocare, ma da poco si allena a pieno ritmo. Dobbiamo avere pazienza. Per quanto riguarda la partita non c’è dubbio, vincerà l’Albania".