Il ds della Lazio Igli Tare ha parlato a Sky Sport prima della partita di Europa League con lo Zulte Waregem: "Questa squadra è fatta da 23 giocatori, una rosa ampia per disputare queste tre competizioni. Siamo fiduciosi, l’ho detto anche ad Auronzo. Abbiamo un allenatore che conosce bene la piazza, mette la sua anima in campo. I giocatori nuovi hanno sposato la causa Lazio dal primo giorno, come Lucas Leiva. Nani colpo alla Klose? Servono giocatori di esperienza che possono portare qualcosa in più ad una squadra giovane. L'operazione Nani è stata difficile ed è durata tutta l’estate. Siamo rimasti fino all’ultimo sul pezzo e abbiamo concluso la trattativa. Un giocatore abbastanza importante, ma arriva da un infortunio importante. Dobbiamo avere pazienza. Marusic? Su Marusic non sono ancora contento, ha dei margini importanti. Lui è giovane, ma lo dobbiamo aiutare ad inserirsi nei meccanismi. Sarà una delle sorprese, ha una forza fisica importante ed è molto tecnico. Io lavoro con una serie di contatti, non abbiamo nessun osservatore. Analizzo con i miei collaboratori poi prendiamo delle decisioni. La Lazio parte sempre un po’ in seconda fila, dobbiamo scalare posizioni per raggiungere altre squadre".