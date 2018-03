Il ds della Lazio Igli Tare è intervenuto a Premium Sport prima del match con il Benevento: "Saranno tutte finali, partendo da oggi, contro un avversario che non ha nulla da perdere. Massimo rispetto, ma dobbiamo cercare di vincere una partita che sarebbe importante per la nostra classifica. Risposta fredda del pubblico? Non ci penso, quello che sta facendo questa squadra è sotto gli occhi di tutti, ci stiamo giocando la Champions. Non meritiamo di giocare contro il Bologna con diciassettemila tifosi, prendiamo atto per quanto riguarda quelli che preferiscono rimanere a casa. De Vrij? Ci sono organi competenti che si stanno occupando di questa vicenda, aspettiamo il risultato. Abbiamo fatto tutto nel modo corretto, poi sono spariti questi soldi, attendiamo la risposta. In questo periodo sono mancati i punti, il gioco c'è stato. Basta vedere i quattro punti tra Cagliari e Bologna, avremmo parlato di un'altra classifica, La sosta ha fatto bene, abbiamo ricaricato le batterie, dobbiamo finire bene questa stagione. Il nostro obiettivo è la Champions, e passa attraverso il campionato".