Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parla a Sky Sport prima della sfida contro la Steaua Bucarest: "Vedendo la partita di andata abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a segnare un gol che sarebbe stato fondamentale. Abbiamo comunque tutte le carte in regola per passare il turno".



SU DE VRIJ - "È un ragazzo serio e viene pagato per questo. È stata una decisione presa dopo tanto tempo, pensata bene, perché la parte sua non si è comportata nel modo corretto. Fa parte di questo gioco, si guarda avanti ora. Abbiamo percorso tre anni e mezzo belli, abbiamo vinto tanto e speriamo di concludere la stagione con un grande successo. Tutto manca nella vita, ma non i giocatori. La Lazio andrà avanti lo stesso. In questi anni abbiamo fatto un percorso di crescita importante, questo club deve essere visto come punto di arrivo".