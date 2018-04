Il DS della Lazio Igli Tare ai microfoni di radiosei parla del calciomercato dei biancocelesti: "Su Marcano (difensore del Porto) siete fuori strada: non lo conosco, su Bryan Cristante ci sarà occasione di parlarne in sede di calciomercato, ora non è il momento giusto. Stiamo lavorando su nomi ancora non emersi sui giornali".