Brutte notizie per la Lazio che ha perso per infortunio Felipe. Come ha confermato Simone Inzaghi in conferenza stampa, il giocatore ha subito una lesione di primo grado ai flessori alla coscia sinistra e dovrà stare fuori 20-30 giorni. Dunque Caicedo salterà certamente il derby contro la Roma in programma il prossimo 18 novembre ma dovrebbe tornare a disposizione o per la sfida contro la Fiorentina di fine mese oppure per quella contro la Sampdoria del 3 dicembre.