La Lazio prepara la gara contro la Fiorentina, con la miglior formazione possibile in campo e il dubbio dell'ultimo minuto: Ciro Immobile potrebbe saltare la gara di stasera. L'attaccante azzurro fino a ieri era dato in formazione, poi l'influenza lo ha frenato: potrebbe finire in panchina a scopo precauzionale, non è al top. Senza Immobile l'11 titolare è comunque già definito. Al suo posto, a fianco di Felipe Anderson, dovrebbe giocare Caicedo. Inzaghi spera che Immobile sia al top per la sfida del 30 contro l'Inter di Spalletti, l'ultima trasferta del 2017.