Destinazione futuro. Mentre il futuro di de Vrij è ancora tutto da confermare, ufficializzare, in casa Lazio si godono quello che potrebbe essere il suo successore. Contro il Milan Luiz Felipe ha stupito: ha annullato Kalinic e Andrè Silva, ha qualità, Inzaghi vuole farlo crescere nel migliore dei modi.



SALTO DI QUALITA' - L'anno scorso alla Salernitana era ai margini del progetto tecnico, ma Tare crede molto in lui, lo ha richiamato alla Lazio: come riporta il Corriere dello Sport, il brasiliano si è conquistato in silenzio il suo spazio, l'attenzione di Inzaghi. Nelle gerarchie partiva dietro Wallace e Bastos, ma si è preso la stima di tutti, è diventato l'alternativa n.1 a de Vrij. E Tare già sta studiando i dettagli del suo rinnovo: attualmente guadagna 180mila euro l'anno (la cifra base dei giovani), fino al 2021, ma già a febbraio potrebbe ricevere in premio l'adeguamento e prolungamente di uno o due anni. Amante della lettura e dello studio, è il futuro della Lazio: per ora studia da vice de Vrij, in attesa di sostituirlo.