La politica e le elezioni alle porte non lo distraggono dalla sua Lazio. Il presidente Lotito ieri era a Formello: ha parlato con la squadra, ha cercato di far capire l'importanza della sfida contro il Napoli, anche per la società. Ha parlato a lungo con Inzaghi e Tare, avrà esplorato tutti gli argomenti all'ordine del giorno, da Anderson, alla mini-crisi biancoceleste. E non solo.



TRASFERTA - Dopo tre anni dall’ultima trasferta, Claudio Lotito è pronto a seguire la Lazio sabato contro il Napoli. Si tratta di un evento epocale, dal momento che l’ultima volta che il patron partì insieme alla squadra fu nella trasferta ad Udine (1-0, rigore di Candreva). Altri tempi, era il 15 febbraio 2015, era appena scoppiato il caso Iodice, il presidente venne fischiato e contestato. Stavolta vuole stare vicino alla Lazio in un momento delicato. A Napoli ci sarà.