Una Lazio tutta brasiliana in attacco. Se Felipe Anderson dovesse rimanere, potrebbe ritrovarsi in una vera e propria colonia brasiliana, dopo la prossima finestra di mercato. Il ds Tare sta già studiando il prossimo colpo in Brasile, ed ha una lunga lista sul taccuino. ATTACCO SAMBA – Come riporta il ‘Corriere dello Sport’ nel mirino della Lazio sono finiti soprattutto giocatori offensivi del Gremio, squadra vincitrice della ‘Libertadores’ nel 2017 e finalista del Mondiale per club: Luan ed Everton hanno qualità, possono sbarcare in Europa. Everton è un brevilineo, classe 1996, e può giocare anche come esterno. Il Manchester City lo sta cercando, la Lazio dovrà sbrigarsi. Luan ha già un prezzo: ha una clausola di 18 milioni. Altri due nomi: Paquetà e Clayson. Il primo è una punta del Flamengo, 20 anni, mancino con il contratto in scadenza nel 2020; Clayson è del Corinthians ma sembra una pista complicata, ha un contratto ancora lungo: il 26enne è legato alla società brasiliana sino al 2022.