Altri nomi per l'attacco. La Lazio si muove per regalare ad Inzaghi una punta da affiancare ad Immobile, che lo possa sostituire in caso di necessità. Sul taccuino di Tare è finito Caicedo, attaccante dell’Espanyol. Il classe 1988, con un passato nel City, nel 2014 è tornato in Europa dopo la parentesi ad Abu Dhabi. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore ha un contratto fino al 2019, ma ha status di extracomunitario. Come riporta il Messaggero, troppo difficile arrivare ad Azmoun, Remy non convince. La Lazio avrebbe puntato i fari di calciomercato su Vincent Janssen: al Tottenham non ha convinto, può arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a 14-15 milioni. A bloccare il mercato della Lazio è un altro attaccante, Djordjevic, che, insieme a Mauricio e Perea, blocca un posto da extracomunitario: per questo Tare ha dovuto dire di no a Caceres.