Addio, mercato di gennaio, addio. La dirigenza della Lazio ha già un nuovo pallino, già ha in testa l'estate e la sua, importante, sessione di mercato. Tare ha una lunga lista di giocatori. Il rinnovo di de Vrij è congelato, la Seg sta facendo ostruzionismo, bisogna pensare ad un piano B.



TUTTI I NOMI DI TARE - E si allunga la lista di nomi che Tare sta visionando, come riporta il Corriere dello Sport. Uno dei nomi nuovi nel mirino di Tare è il centrale del Gent Samuel Gigot, classe 1993. Il Belgio è unjo dei mercato privilegiati del ds albanese, Milinkovic insegna. Piace anche Diego Reyes, centrale messicano del Porto rientrato dal prestito all’Espanyol, che potrebbe essere il colpo a parametro zero. Resta aperta la pista Simunovic, già emerso a gennaio, al quale si aggiungono il brasiliano Viana dello Sporting Braga. Non dispiace neppure Masina, esterno del Bologna. La Lazio vuole intervenire sul mercato, non vuole farsi trovare impreparata se dovesse partire Stefan de Vrij.