La Lazio festeggia i suoi 118 anni. Come da tradizione i tifosi biancocelesti si ritrovano a Piazza della Libertà, al centro di Roma, per festeggiare il compleanno della società, nata nel 1900, il 9 gennaio. Allo scoccare dello mezzanotte sono previsti i festeggiamenti, nel frattempo tantissimi tifosi (più di 3000 attesi) stanno cominciando ad affollare la piazza, luogo fondativo del club. La vittoria contro la Spal e il sorpasso sulla Roma hanno reso l'ambiente Lazio euforico: un motivo in più per festeggiare. La società ha regalato ad Inzaghi il primo acquisto, l'ex Juve Caceres, ora spera di convincere de Vrij. Ma è tutto rimandato ai prossimi giorni: stasera e domani in casa Lazio si penserà a festeggiare.