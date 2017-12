La Lazio continua a preparare la partita contro il Crotone. Squadra in campo a mezzogiorno per prepararsi e abituarsi al lunch match di sabato con il Crotone, dopo la cena di Natale. Tutti agli ordini di Inzaghi tranne Di Gennaro, l’unico ancora ai box (rientrerà nel 2018), e Leiva, a riposo per il secondo giorno consecutivo. Nani è totalmente recuperato, partirà dalla panchina con Bastos. Le ultime prestazioni gli faranno perdere il posto da titolare, toccherà a Wallace sabato. Inzaghi è tentato da Felipe Anderson: è in grande forma (oggi gran gol sotto l'incrocio), potrebbe convincerlo a schierarlo (per ora parte dalla panchina). Per quanto riguarda le condizioni di Leiva (comunque diffidato), verranno svelate domattina, all'antivigilia: se dovesse mancare ancora, potrebbe saltare l'ultima in casa dell'anno.