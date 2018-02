Tutti vogliono Milinkovic, ma farebbero bene a fare in fretta. La Lazio è concentrata sulla gara di coppa Italia contro il Milan, ma l'argomento Milinkovic è caldo, rimane sul tavolo di dirigenza e addetti ai lavori. Che si interrogano sull'entità delle cifre in ballo, su quali siano le squadre, in caso, in grado di sborsarle: una su tutte, il Psg.



OFFERTA DEL PSG - L'ex centrocampista della Lazio, Ousmane Dabo, è intervenuto ai microfoni de L'Equipe per dare un consiglio ai dirigenti parigini: "Se il PSG lo vuole, deve muoversi ora, non quando un altro top club l'avrà preso. Con Verratti e Rabiot, il presente e il futuro del centrocampo sarebbe assicurato".