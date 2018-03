Lo vuole mezza Europa, non riesce ad incidere sul match, anzi: sbaglia uno dei rigori che portano la Lazio alla sconfitta. Milinkovic Savic è al centro di chiacchiere di mercato e interessamenti ultramilionari da parti dei top club in giro per il vecchio Continente, ha provato ad incidere contro il Milan: due occasioni, Donnarumma e la mira leggermente out.



NON SI RIPETE - Uno dei rigori sbagliati contro il Milan porta la firma di Milinkovic Savic: ben diversamente, ricorda La Gazzetta dello Sport, è andata la semifinale di Coppa Italia dello scorso anno, contro la Roma: sua la rete decisiva che aiutò la Lazio a strappare il pass per la finale , e l'Europa. Questa volta il ‘Sergente’ non è riuscito nell’impresa, ora c'è la Juventus per provare a rifarsi.