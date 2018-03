L'ago della bilancia è Milinkovic. Presente e futuro della Lazio. Non solo a livello tecnico, ma anche finanziario. Come riporta il Messaggero, tutti lo vogliono, ma è Lotito che decide e ora se lo godrà fino a maggio,poi si vedrà. Inzaghi lo aspetta a Formello, ha bisogno del serbo, il peggio del suo affaticamento è passato, i rapporti con la Nazionale serba, buoni, lo hanno aiutato a rientrare prima. MERCATO - Il serbo ha un grande mercato. Se Inzaghi lo aspetta per far tornare a correre la sua Lazio, Lotito aspetta offerte, ma solo dall'estero: Real, Barcellona e le due squadre di Manchester sono le pretendenti. Niente Juventus, in casa Lazio non c'è nessuna voglia di trattare con i bianconeri, la base d'asta comunque rischia di essere troppo alta. E la Lazio ritiene un errore strategico vendere in Italia. Ammesso che arrivi l'offerta giusta, altrimenti si godrà ancora Milinkovic a lungo.