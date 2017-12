Non bastava il Daspo, il 2017 di Mamadou Tounkara si chiude nel peggiore dei modi: dopo i fatti di Lazio-Roma primavera, l'attaccante classe '96 ha rimediato un mese di squalifica, fino al 31 gennaio 2018. Si legge sul comunicato del Giudice Sportivo: "per avere, al 23° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento ed a palla lontana, colpito con un calcio alla gamba un calciatore avversario facendolo cadere a terra dolorante; e per avere, in seguito alla notifica del provvedimento di espulsione e prima di abbandonare il recinto di giuoco, rivolto epiteti ingiuriosi al Direttore di gara". Un mese di squalifica che si aggiunge appunto al Daspo rimediato pochi mesi fa, per aver colpito con un pugno un tifoso che durante Lazio-Chievo inveiva contro l'allora capitano Lucas Biglia.