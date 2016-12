Crotone è l'ultima spiaggia sugli esterni prima del mercato di gennaio. La Lazio comincerà a pensarci alla ripresa degli allenamenti, il 29, ma Inzaghi magari, tra un torrone e un panettone, già aveva cominciato. Già, perché qualcosa dovrà inventarsi: Keita fuori per la Coppa d'Africa, out anche Lulic e Felipe Anderson. Sulla fascia potrebbe toccare a Luis Alberto.

Come riporta La Repubblica, fino ad ora lo spagnolo ha destato più scalpore per le sue esternazioni in patria che per le sue giocate. Meno di 30' sul terreno di gioco, potrebbe essere la volta buona per convincere Inzaghi. Anche se, fino ad ora, il tecnico gli ha preferito Lombardi e Kishna. Dovrà superarli nelle gerarchie, potrebbe essere l'ultima occasione. Anche perché, visto l'esborso per averlo, difficilmente la Lazio lo cederà a gennaio... E dall'ultima spiaggia ad una lunga militanza in panchina il passo è breve.