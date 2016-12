Il presente di Keita Balde Diao si chiama Coppa d’Africa, il futuro è tutto da decifrare. I giorni trascorrono e in casa Lazio la situazione è sempre più complessa. Il senegalese, atteso in Gabon per disputare la Coppa d’Africa con la sua nazionale, non sembra intenzionato ad accettare la proposta di rinnovo del presidente Claudio Lotito. L’attuale contratto è in scadenza nel 2018, ma la Lazio non ha alcuna intenzione di perdere il giocatore a parametro zero e per questo - come riporta Sky Sport - ha presentato un ultimatum all’entourage dell’esterno d’attacco. Nei primi giorni di gennaio Lotito presenterà la proposta definitiva - nonché ultima - di rinnovo. Se dovesse arrivare un altro rifiuto, la Lazio metterà il giocatore sul mercato. La base d’asta, visto l’ottimo inizio di stagione disputato dal senegalese, è di 30 milioni di euro.



VECCHIE RUGGINI - In occasione della cena di Natale della Lazio, Keita avrebbe casualmente abbandonato la festa mentre il patron biancoceleste si accingeva a tenere un discorso per i presenti. Un gesto che ha mandato su tutte le furie Lotito stesso e ha destato scalpore tra gli invitati. Le ruggini risalgono alla scorsa estate e si sono trascinate sino ad oggi. Centrale nel rapporto tra i due la questione del rinnovo contrattuale. E se non dovesse arrivare in tempi brevi il prolungamento, Lotito sarebbe pronto a cedere il giocatore al miglior offerente già a gennaio.



IL MILAN OSSERVA - Il Milan è molto interessato a Keita, ma deve operare in uscita per investire sul mercato. La cessione di Luiz Adriano, sempre più vicino allo Spartak Mosca, non basta per finanziare l’acquisto del classe 1995. Quel qualcuno che potrebbe permettere a Montella di avere un nuovo esterno d’attacco è Carlos Bacca. La cessione del colombiano non è una priorità del Milan, ma di fronte ad un’offerta di almeno 30 milioni di euro il club rossonero sarebbe favorevole alla sua partenza. In caso contrario, il discorso Keita verrà rimandato a giugno quando, con la cessione del club che dovrebbe essere completata e il budget messo a disposizione dalla proprietà cinese, la libertà di movimento e le possibilità in entrata saranno maggiori.