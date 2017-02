Costa caro, carissimo a Mamadou Tounkara il pugno sferrato in tribuna Monte Mario al tifoso che aveva insultato Biglia: l'attaccante della Lazio infatti è stato sanzionato con il Daspo, per un anno non potrà presentarsi fisicamente in luoghi in cui siano in corso manifestazioni sportive. Situazione surreale per Tounkara: lo stadio infatti può essere considerato il luogo dove si svolge la sua prestazione professionale, in totale contrasto dunque con quanto previsto dal Daspo. Gli sarà permesso di recarsi all'Olimpico?