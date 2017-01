Il mercato della Lazio si muove in uscita: tornano in patria Leitner in Germania all'Augsburg per 2 milioni e Morrison in Inghilterra al QPR, mentre Vinicius va in Grecia all'AEK Atene. Intanto Gonzalez è pronto a rivolgersi alla Fifa per la rescissione del contratto.



Il Chievo ha chiesto in prestito l'olandese Kishna, le piste alternative portano a Caicedo (Espanyol) e a Gakpé del Genoa, per il quale è saltato l'accordo con il Crotone nonostante il ritorno di Palladino alla corte di Juric: oggi le visite mediche. Il Torino torna all'assalto di Castro e il Novara chiede Cinelli, attualmente in prestito al Cesena.