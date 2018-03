Cristian Ledesma, ex capitano della Lazio, parla a Radio Incontro Olympia di Lucas Leiva, nuovo centrocampista biancoceleste: "Non lo scopriamo oggi il brasiliano, giocatore chiave del Liverpool per diversi anni. Ha carisma, personalità, altrimenti accanto a Gerrard e Mascherano non si gioca: il pregio che ha avuto è stato quello di farsi riconoscere come leader e non di esserlo perché quello si sapeva già".