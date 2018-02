Cercato dalla Lazio, Fabian Balbuena, difensore del Coritnhians, parla del suo futuro ai media brasiliani: "Penso che resterò, ma mancano ancora alcuni dettagli per il rinnovo. I miei agenti si incontreranno a breve con la dirigenza per definire tutto. Le falsità che ho sentito in questi giorni mi hanno fatto arrabbiare. Questo non è giusto perché poi i tifosi ci credono. Ho dovuto chiarire questo aspetto, ma ora sono tranquillo. Sono sempre stato chiaro circa la mia posizione. Non ho altro da dire".