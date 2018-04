Parolo nella clinica di riferimento biancoceleste per capire l'entità del suo infortunio. Il centrocampista della Lazio e della nazionale è uscito malconcio al 19' di Lazio-Sampdoria, su di lui si sono subito accesi i riflettori.



PROSPETTIVE - I più pessimisti hanno parlato di lesione di primo grado, che avrebbe tenuto out l'ex Parma fino al termine della stagione, di fatto tagliandolo fuori dallo sprint finale. In mattinata gli esami, Inzaghi spera: ha bisogno di tutti i suoi fedelissimi per le 4 partite che restano, per acciuffare un posto in Champions.