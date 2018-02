Mattia Valoti, centrocampista del Verona, parla a Mediaset Premium: "Siamo consapevoli di affrontare una squadra difficile, una squadra che è li a lottare per la Champions. Noi siamo veniti qui non per fare una passeggiata ma per giocarcela. Bene con le big? A Firenze abbiamo fatto una grande partita e siamo riusciti a portare a casa una vittoria pesante e cerchiamo di fare altrettanto. Corsa salvezza? Sono lì anche loro, il Crotone e il Sassuolo. Sappiamo che è fondamentale portare a casa qualche punto perchè arrivandogli vicino possiamo giocarci le nostre carte per la salvezza".