La Lazio si muove per sfoltire la rosa. Molti elementi in organico sono del tutto al di fuori del progetto tecnico di Inzaghi. Per questo Tare vorrebbe arrivare a cederli, anche per trovargli spazio. GIOVANI VIA - Tra i giovani che non hanno trovato spazio con Inzaghi c'è sicuramente la punta Brayan Perea. L'attaccante colombiano da tempo non rientra nei piani della Lazio: per lui arrivano interessamenti da Argentina, Messico e USA. Per ora però nessuno si avvicina alla proposta economica della Lazio: 1 milione, 1,5 milioni per portarsi a casa l'attaccante. Tutto fermo per Crecco e Guerrieri: i due giovani, nella stessa scuderia di procuratori, hanno ricevuto decise rassicurazioni sul loro futuro. Rimarranno alla corte di Inzaghi.