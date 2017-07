La Lazio si appresta ad aggregare Lucas Biglia al ritiro di Auronzo di Cadore. Il centrocampista argentino ha completato questa mattina nella clinica Paideia le visite mediche di rito per iniziare la stagione e, intercettato dai cronisti presenti all'esterno della struttura l'argentino ha anche confermato che andrà in ritiro: "Se vado ad Auronzo di Cadore? Penso proprio di sì". Si allontana, almeno per ora, il Milan con cui Biglia stava sperando di trovare un accordo in tempi brevi.