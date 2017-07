Sono terminate in questo momento le visite mediche di Davide Di Gennaro con la Lazio, "È andato tutto bene", ha confessato ai cronisti presenti il centrocampista milanese. Il giocatore ha ammesso anche di non aver ancora parlato con Simone Inzaghi. Ora il classe '88 raggiungerà i compagni. La partenza per Auronzo di Cadore è prevista in giornata. A riportarlo è LaLazioSiamoNoi.it.