Il centrocampista del Gremio Walace Souza Silva, obiettivo della Lazio per il mercato estivo, apre al trasferimento in Europa: "Non ho mai nascosto la mia voglia di giocare in Europa - ha dichiarato - ma non ho fretta. Ci sono persone che si prendono cura di queste questioni per me. Se arriverà qualsiasi proposta, si vedrà. Non cerco di mettere una data specifica, il mio agente e il club stanno ascoltando delle offerte. Quando sarà il momento giusto, farò il salto". Lo riporta lalaziosiamonoi.it.