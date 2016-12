La Lazio monitora la situazione Zaza, ma potrebbe decidere di rimanere fuori dall'asta che si sta scatenando. Il Valencia sarebbe in vantaggio sull'attaccante della Juventus che, come riportano in Inghilterra, è fuori dai piani del West Ham, per stessa ammissione dell'allenatore Bilico ("Se gioca ancora dovremmo riscattarlo"). L'ingaggio è fuori dai parametri biancocelesti: l'attaccante percepisce intorno ai 3,5 milioni, fuori mercato per la Lazio.