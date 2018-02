Dino Zoff lancia l'allarme. E quando un pezzo da 90 per esperienza e carisma come lui parla, bisognerebe stare a sentirlo. In casa Lazio c'è qualche tensione: nella giornata di ieri sono filtrate indiscrezioni sul litigio tra Felipe Anderson e Inzaghi, poi confermate oggi. I due sarebbero quasi arrivati alle mani. Diverso il clima per la capolista Napoli.



FAVORITA - Per questo Dino Zoff ha ben chiaro chi gode dei favori del pronostico: "La Lazio è reduce da due sconfitte consecutive - dichiara al quotidiano Il Roma - ha avuto un calo, qualche preoccupazione ce l’ha. E poi andare a giocare a Napoli non è semplice per nessuno. Direi che il Napoli parta favorito, anche perché giocherà in casa, davanti ai propri tifosi, ed avrà grosse motivazioni".