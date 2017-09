Lazio-Zulte Waregem 2-0



Strakosha 7: Non rischia quasi mai, su Leya Iseka nella ripresa salva il risultato.



Patric 6: Dalla sua parte Leya Iseka è un ronzio costante e fastidioso, ma lui alza la diga. Nella ripresa soffre con i compagni.



Luiz Felipe 6: Quasi mai impegnato, fa tremare tutti per un fallo al limite dell’area su Leya Iseka

​

Radu 6: Un suo tiro cross poteva diventare pericoloso, un suo errore clamoroso per poco non costa il gol alla Lazio. Una partita dignitosa.



Marusic 6,5: Suo l’intelligente colpo di testa che ha servito a Caicedo l’occasione di firmare la sua prima rete. Uno dei più vivaci, nella ripresa cala per stanchezza.



Parolo 5: Sbaglia molto, nella ripresa perde tantissimi palloni: un po’ in debito di ossigeno, forse doveva uscire dal terreno di gioco.



Di Gennaro 6: Il primo squillo del match è un suo tiro da fuori. Prova a costruire, non è mai del tutto incisivo. Inzaghi lo richiama in panchina per dare un segnale alla squadra.



(Dal 56’ Milinkovic 5,5: Non sembra particolarmente in palla: è poco vivace, poco attento, sbaglia tanto e non fa la differenza).



Murgia 6: Sta crescendo tanto nei movimenti, sfiora la rete con un tiro al volo in area. Ha personalità, voglia, batte i calci piazzati: in un paio di occasioni per qualche centimetro non trova il gol.



Lukaku 7: Quando mette il turbo diventa impressionante. Semina il panico spesso e volentieri, uno dei migliori in campo: lascia sempre la sensazione di avere una grossa superiorità fisica rispetto agli altri giocatori.

(Dal 79’ Lulic s.v.)



Luis Alberto 6: A lui l’onere di accendere la luce, all’inizio non è proprio super brillante. Poi un altro po’ non tira fuori l’eurogol, su un pallone appoggiato di petto da Caicedo. Non il solito Luis Alberto, esce per un pestone al piede destro.



(Dal 56’ Immobile 6,5: Inzaghi vuole dare una scossa, per questo lo inserisce nella ripresa. Per poco non serve un assist d’oro a Murgia, anche se in fuorigioco. Allo scadere chiude il match, praticamente al suo primo squillo).



Caicedo 6,5: Alla prima vera occasione fa il suo primo vero gol e punisce lo Zulte di testa, di rabbia. Un tunnel nell’area piccola lo stava per far diventare l’idolo degli addetti ai lavori presenti. Si divora il gol del 2-0.





All. Inzaghi 6: Non è del tutto soddisfatto: Caicedo trova il primo gol con la maglia della Lazio, ma per dare una scossa ad una Lazio sottotono nella ripresa è costretto a mettere dentro i titolarissimi, rischiando di prendere il pareggio contro una squadra di livello decisamente inferiore.



Zulte Waregem



Leali 6,5: Sul gol di Caicedo non ha colpe il portiere italiano, che sembra autorevole in area di rigore. Su Caicedo nella ripresa compie due veri e propri miracoli.



Baudry 6: Prende il giallo per un’entrata maldestra per Luis Alberto. Nella ripresa qualcosa di meglio rispetto al primo tempo.

(dall’84’ Saponjic s.v.)



Derijck 5: Non riesce quasi mai ad essere efficace, sempre in affanno, qualcosina di meglio nella ripresa, quando cresce tutto lo Zulte.



Heylen 5,5: Tutta la difesa osserva imbambolata la rete di Caicedo, lui fa una copertura impalpabile su Marusic. Incontra il suo ex compagno all’Anderlecht, Lukaku, ma fa una figura ben peggiore.



De Fauw 5: Fa una fatica tremenda, non riesce quasi mai a produrre giocate brillanti. Esce dopo una partita grigia.



Kastanos 5: Lo Zulte non riesce quasi mai a rendersi pericoloso nel primo tempo, e deve ringraziare Radu per la sua palla gol. A centrocampo non riesce quasi mai a prenderla, e Dury lo richiama in panchina.

(Dal 46’ Olayinka 6: è vivace, molto meglio di Kastanos per gamba e rapidità).



Coopman 5,5: Quasi mai si fa vedere, prova a chiudere quando può, non trova quasi mai lo spunto per aiutare gli attaccanti.



Doumbia 6,5: Uno dei più positivi in fase di fraseggi, si fa notare per una certa eleganza nei movimenti. Uno dei migliori dei suoi.



Hamalainen 5,5: Dalle sue parti Marusic fa quel che vuole, affonda a suo piacimento, fa una gran fatica da quella parte lo Zulte. Pericolosissimo su un calcio di punizione nel finale.



De Pauw 5: Esce perché non riesce in nessun modo ad impensierire la Lazio: poco incisivo.

(Dal 46’ Kaya 6: Prova a mettere in campo un po’ di geometria, lo Zulte cresce anche grazie alla sua prestazione).



Leya Iseka 6,5: Ha qualche difficoltà ad arpionare il pallone, a controllarlo. Sbaglia un gol fatto, una palla gol enorme, poi è Strakosha a salvare il risultato due volte su di lui.





All. Dury 6: Nel primo tempo lo Zulte è troppo timido per essere vero, qualcosa di meglio nella ripresa, quando impensierisce la Lazio con 45’ di maggior spessore.