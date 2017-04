Come si fa ad abituarsi a Genova? Salite, discese, un attimo in montagna e poi il mare di cristallo. Piogge impossibili e poi il sole delle grandi occasioni. Per la Lazio Genova sponda Genoa è sempre delusione è salita. Sempre affari e giri di prestiti e giocatori, con qualche grande sóla, per dirla alla romana, tra i due presidenti, Lotito e Preziosi. Genova è un punto fondante di questa stagione, quasi alla sua fine. La Lazio di Inzaghi può decidere di rimanere sulle macerie di una sconfitta dura, quella contro il Napoli. E scegliere un finale di stagione mediocre aspettando la finale contro la Juventus, sperando nel miracolo. Oppure può scegliere di confermare tutto quello che ha fatto di oltre la normalità in questa stagione, partendo da Genova dove non si vince e non si segna da anni. E Inzaghi potrebbe sfatare l'ennesimo tabù. Ancora una volta. Per arrivare alla finale contro la Juventus sperando nel suo miracolo, la sua Lazio. Come si fa ad abituarsi a Genova? Salite, il mare di cristallo, e una partita che sembra solo una delle tante. Sembra.