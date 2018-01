de Vrij, ma quanto ci metti? Ci sono momenti, e cose, nella vita, per cui essere in ritardo è semplicemente fuori luogo.



Far aspettare una donna è grave, far aspettare ad un colloquio di lavoro anche, far aspettare un'intera tifoseria forse è, in potenza, la più grave delle colpe. Mica per niente, uno aspetta, prega, spera, ma poi cominciano a far male le mani a furia di giungerle a mo di supplica. E comincia a serpeggiare un po' di voglia di volersi bene, che corrisponde di solito alla frase: ma quanto ci stai mettendo?



Il ds Tare ha detto, e c'è da crederci, che rinnoverai, che ami la Lazio, l'ambiente, la città. Ok, ma quanto ci metti? Perché l'attaccamento è anche questo. L'iper professionalità di de Vrij è fuori da ogni sospetto: in tempi di rinnovo più o meno vicino ha sciorinato prestazioni impeccabile, linde e pinte. Ma ora la domanda è: ma quanto ci metti?



Perché la decisione sicuramente è dura, la scelta è complicata, anche se, va detto, molte possibili pretendenti al giocatore hanno scelto di prendere altri difensori centrali. E forse qualcuno si è rivelato meno interessato del previsto (maliziosi, ma veri), però il difensore ancora non ha firmato per qualcun altro. E la Lazio giura che firmerà 'sto benedetto contratto. Con clausola? Da stabilire, ma non alta? In tal caso cosa ci mette a firmare? Non firma perché si è informalmente accordato per andare a 0? Se invece l'idea è di firmare per legarsi realmente a vita alla Lazio, cosa aspetta? Conta la Champions? Conta davvero partecipare o meno alla più grande competizione europea quando di mezzo fondamentalmente c'è una scelta di cuore? Ma questa è una scelta di cuore? Il popolo biancoceleste ha fatto di tutto: cori, preghiere, commenti ai post Instagram, perfino una petizione online. Non basta come dimostrazione? Cosa serve? Se veramente dentro de Vrij si agita questa gratitudine, questo amore, che cosa diamine aspetta? Se non si agita questa gratitudine, questo amore, che cosa diamine aspetta? Ci sono momenti, e uno è questo, nella vita, in cui essere in ritardo è un problema. Vero, le scelte importanti non si fanno a cuor leggero. Ma forse neppure a cuor pesante, con interessamenti, squadre in agguato, giorni lunghissimi, mesi di attesa. Arrivati a questo punto, possiamo dire che la Lazio è davvero la prima scelta di Stefan de Vrij??