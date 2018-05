A Roma è stata una settimana strana, difficile, tosta, si sono fatti discorsi strani. Si sono detti tante cose, una però va sottolineata: la Lazio deve vincere contro l'Atalanta, senza fare calcoli, senza guardare le altre. Semplicemente guardando alla sua stagione, a quanto merita la Champions League.



Lo deve fare in una settimana complessa, strano, che a Roma rimarrà, in qualche modo, impressa nella memoria goliardica e viva della città. E mentre da altre parti si fa apologia della sconfitta, con improvvisa riscoperta di concetti aulicamente olimpici, in casa Lazio si viaggia tesi verso un'Atalanta complicata, vivace, ancora perfettamente in grado di nuocere. E la Lazio sarà chiamata a fare quello che ha sempre fatto, partita dopo partita: alzare l'asticella.



Dovrà farlo di fronte ad un pubblico che la sta accompagnando in maniera seria. Lo stadio Olimpico risponderà presente in maniera importante, e questa è una di quelle vittorie che Inzaghi può mettere in bacheca seriamente. Questa specie di risveglio ha origine dai risultati, ovvio, ma non solo: la squadra di Inzaghi ha saputo riscuotere un credito più profondo. Ha scosso per le ingiustizie che ha subito, ha colpito per l'intelaiatura di gioco complessa, bella in un senso struggente. E questo potere ha portato un qualche entusiasmo diverso, ha perfino fatto dimenticare anni duri in casa Lazio.



Un'ultima cosa: io sono uno di quelli che crede, in maniera infantile, sciocca, poco seria e poco giornalistica, che in qualche modo il calcio si vada a legare alla vita comune, al quotidiano, che sia in grado di condizionare seriamente ed essere condizionato da tutto quello che ci portiamo appresso ogni giorno. Direi che, nel rapporto complesso che ho con la Lazio, me lo devono un regalo di compleanno importante, mi devono la Champions. Entrare in Champions a testa alta, sarà gratificante come uscirne alla stessa maniera?