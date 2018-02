La Lazio è da Champions, le altre non so un... Si potrebbe partire così, con un dovuto omaggio al buon Alberto Sordi, in una Roma atipica, sommersa dalla neve (e dal Milan, ma quella è un'altra storia). Oppure si potrebbe partire da Milinkovic, con un dubbio filosofico a macerarci l'anima: se Under entro tot anni veniva dato buono per il Pallone d'Oro, nel frattempo quanti ne deve vincere Milinkovic?



Il serbo di buona lena si avvia a diventare uno dei migliori del mondo. E intanto regala (con la complicità di Gattuso) alla Lazio il terzo posto e la parola fine su un periodo opaco. Come si esce da una mini-crisi? Con un filotto di vittorie: Verona, FCSB, poi Sassuolo. Più che la caratura degli avversari (minimalista), la Lazio convince per il piglio, il carattere, il risultato autorevole nonostante almeno 4 titolari assenti, per scelta, ogni volta.



Inzaghi ha totalmente tra le mani una creatura magnifica, accompagnato da una società in grado, in un periodo molto delicato, di chiudere ogni falla, ogni possibile fonte di speculazione: vicenda Anderson chiusa prima che nascesse, querelle de Vrij, veramente annosa, sigillata finalmente per sempre. Non solo, vogliamo parlare dei tifosi? Con de Vrij hanno detto la loro sui social, ma dal vivo tutto bene, comprendendo e accogliendo l'appello a sostenerlo. L'olandese è centrale nella volata Champions, i tifosi hanno avuto la grande maturità di capirlo. Alla Stazione Termini, alla partenza per Reggio Emilia, è passato tra ali di laziali, ha ricevuto la stessa carica dei compagni.



In questo momento la Lazio esprime alla perfezione il posto che occupa: è a pieno merito la terza forza del campionato, le altre possono solo provare a ricomporre i loro cocci. Se la metà delle voci sullo spogliatoio Inter sono vere, ci sono da pregare molto rosari da qui a fine stagione, la Roma incompiuta sembrava, incompiuta era, incompiuta è ancora. In questa volata Champions dove tutti inciampano, la gara è a farsi meno male. La Lazio il suo periodo no sembra averlo già smaltito, illesa: la squadra di Inzaghi è da Champions, le altre?