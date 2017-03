La domenica di Ventura. Tripletta di Belotti, doppietta di Immobile, e il suo ex Torino vola. E la sua idea di Nazionale va a gonfie vele.



La Lazio, che probabilmente qualche consiglio di Ventura lo ha seguito visti i buoni rapporti con Lotito, uno su tutt l'acquisto proprio di Immobile, si gode il suo attaccante. Sul primo gol la marcatura di Maietta fa acqua da tutte le parti, sul secondo Milinkovic sublima dopo un grosso strappo il suo strapotere fisico e tecnico con un assist perfetto. Sempre per Immobile. Che è presente, onnipresente in ogni azione d'attacco.

Viene quasi da chiedersi se riposi, qualche volta, se sia in grado di rilassarsi, fermarsi, prendersi delle pause. Perché in partita non succede mai.

Immobile rientra nella visione di una Lazio ordinaria nella sua eccezionalità che Inzaghi sta fortemente inculcando ai suoi.

L'ordinarietá di andare a vincere contro squadre che hanno poco da dire non è cosa da Lazio. Diventa cosa da Lazio quando la squadra comincia a crederci davvero, torna sul binario delle tante occasioni da gol, si assesta su un trend di merito che la costringe a sognare.

L'ordinarietà di fare cose semplici, adattarsi alla perfezione alle altrui incongruenze, sfruttare le piccole falle degli altri per fare posto a sé stessi. Questa è una Lazio sempre più trasformista, sempre più aderente ai principi di gioco semplici e lineari di Inzaghi. Che sono efficaci, e cosa ancora migliore, permettono a tutti di rendere secondo le proprie capacità. Perfino di superarsi: Immobile è sempre stato questo, o lo è anche grazie a Ventura prima, ed Inzaghi poi?

Ora Immobile e i suoi compagni possono sognare (a proposito, è proprio Immobile a fare da paciere tra Keita e Milinkovic, sempre lui, non si ferma mai, neppure qui).

E sognare vuol dire guardare alla montagna, non fermarsi. E la montagna da scalare sarebbe la rincorsa al Napoli, il terzo posto (vi rendere conto, è perfino possibile sognare il terzo posto, in qualche assurdo modo), la finale di Coppa Italia.

La domenica di Immobile. Doppietta di Immobile, 4 gol in una settimana, Inzaghi sorride. E la sua idea di scalare la montagna comincia a prendere forma da che era un sogno. E comincia a prendere forma perché sono in tanti a cominciare a crederci per davvero, a sognarlo insieme ad Inzaghi, grazie ad Immobile. E se non fosse solo un sogno?