Una partita che in realtà, lato calendario, rischia di diventare molto importante. La Lazio affronta il Sassuolo con l'inevitabile occhio di riguardo per un derby di Roma in rapido avvicinamento. L'alert lo manda Inzaghi: vietato pensare al derby. Il motivo è presto detto: Inter e Milan giocheranno due gare piuttosto abbordabili (a Pescara gli uomini di Montella, contro la Samp in casa i Pioli boys), l'Atalanta a Genova non è che abbia un impegno proibitivo (anche se aperto a tutte le sorprese). Questo mette i ragazzi di Inzaghi nella scomodissima posizione di non poter che vincere, per di più con quasi tutti gli uomini migliori in campo. Già, perché davanti c'è forse una delle ultime chance, tra l'altro, di riprendere qualcosina al Napoli (che giocherà l'Higuain Day).

In questo sabato pigro e primaverile a Roma, la Lazio contro il Sassuolo in trasferta avrà bisogno di una prestazione poderosa, per accogliere al meglio il derby e ritrovare le certezze che ogni sosta-nazionali inevitabilmente opacizza.

Poi si potrà pensare alla gara delle gare, resa ancora più spettacolare dalla scelta, incredibilmente veloce e indolore, di togliere finalmente le barriere in Curva (che permetterà l'ingresso della Curva Sud giallorossa, visto che la Nord aveva già scelto di schierarsi a fianco della squadra) Avevamo capito che da quelle dipendeva la sicurezza dell'universo mondo, ma sicuramente avremo capito male.